Kinderarts Jan D.V. leek een onbesproken man, maar is nu voor tweede keer betrapt met kinderporno

Met snoep als lokaas probeerde Jan D.V. (50), kinderarts van beroep in het West-Vlaamse Zedelgem, enkele maanden geleden een jongen mee te lokken. Na een klacht volgde een huiszoeking én de vondst van kinderporno op zijn pc. Wat niemand wist, was dat de onbesproken vader – die ook een liefdadigheidsproject met straatkinderen runt – in het dorp al een veel ouder geheim droeg.