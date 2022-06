Franse Raad van State vernietigt zwemreglement dat boerkini toelaat in Grenoble

De stad Grenoble wilde een uitzondering toestaan voor de boerkini, maar de Raad van State in Frankrijk heeft het verbod op het dragen ervan in openbare zwembaden bevestigd.

Zwemkleding ligt gevoelig in Frankrijk. Toen de burgemeester van Grenoble aankondigde dat zwemmers mogen kiezen wat ze dragen, op voorwaarde dat het zwemtenue veilig en hygiënisch is, kondigde het hoofd van de regio Auvergne-Rhône-Alpes aan dat de stad van hem geen financiering meer moet verwachten. Onder de nieuwe regels zou namelijk ook de boerkini – zwemkleding voor vrouwen die het hele lichaam bedekt – toegelaten zijn. Door veel Fransen wordt die gezien als een bedreiging voor het fel gekoesterde secularisme.

De Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege van Frankrijk, gaat daarin mee. De Raad bevestigde een beslissing die de administratieve rechtbank van Grenoble in mei had genomen. Die floot de burgemeester terug met het argument dat de aanpassing van het interne reglement in zwembaden ‘alleen bedoeld was om tegemoet te komen aan een eis van religieuze aard’. Volgens de rechter ging het om ‘een zeer gerichte afwijking van de regels’, en was die ‘in strijd met de gelijke behandeling van gebruikers’. De stad Grenoble ging in beroep.

De Raad van State bevestigt nu de uitspraak in eerste aanleg en zegt ook dat het gemeentelijke reglement in Grenoble ‘het beginsel van neutraliteit van openbare diensten ondermijnt’.

‘Overwinning voor de hele republiek’

De groene burgemeester van de stad, Eric Piolle, verdedigde de maatregel destijds als een overwinning voor de wet op de ­laïciteit (‘Niets verbiedt het dragen van religieuze kledij in de openbare ruimte’), het feminisme (‘We moeten stoppen vrouwen verboden op te leggen en hun lichamen te seksualiseren’) en de volksgezondheid (‘Iedereen moet toegang hebben tot water en verfrissing’).

Een woordvoerster van de presidentiële partij LREM reageerde toen dat Piolle niet beseft ‘wat voor schade hij toebrengt aan onze republikeinse waarden’. Het was dan ook president Emmanuel Macrons minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin die de prefect van Isère gevraagd had om naar de administratieve rechtbank te stappen. Met de beslissing van de Raad van State haalt hij nu zijn slag thuis. Op Twitter had hij het ‘over een overwinning voor het secularisme en voor de hele republiek’.

Burgemeester Piolle betreurt op zijn beurt dat zijn stad bedoelingen wordt verweten die ze niet had. ‘Het gemeentebestuur wilde enkel gelijke toegang tot onze publieke diensten waarborgen’, klinkt het. Toch vindt hij de nieuwe zwembadvoorschriften ‘een enorme stap voorwaarts’, afgezien van ‘het opgeschorte punt’. Het nieuwe reglement maakt gelijkheid voor mannen en vrouwen immers mogelijk door het verbod op monokini’s voor vrouwen op te heffen. En daar hebben de Fransen dan weer geen enkel probleem mee.