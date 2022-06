Uitreiking eretekens uitgesteld na commotie

De Bijzondere Commissie Koloniaal verleden zal zich buigen over het lot van eretekens zoals het Grootkruis in de Orde van Leopold II. De uitreiking ervan werd uitgesteld.

Er hadden volgende week donderdag 31 (ex-)parlementsleden en ministers een koninklijke eer moeten krijgen. Ze zouden worden benoemd tot ridder of commandeur in de Leopoldsorde. Drie (voormalige) politici - Eric Van Rompuy (CD&V), Emir Kir (ex-PS) en Francis Delpérée (Les Engagés) - zouden zelfs nog een extra eer krijgen, het Grootkruis in de Orde van Leopold II.

Maar die laatste koning is meer en meer omstreden door zijn rol in Congo. Bovendien zou het ereteken op 30 juni uitgereikt worden, de nationale feestdag van de voormalige kolonie. De betrokken politici waren daar niet mee opgezet.

In de Kamer heeft de Conferentie van de voorzitters, zowat het dagelijkse bestuur ervan, daarom beslist zowel de benoemingen als de uitreikingen van het ereteken uit te stellen tot onbepaalde datum. Tegelijk zal er een debat over de eretekens worden gevoerd in de Kamercommissie Koloniaal verleden.

Groen-fractieleider Wouter De Vriendt, voorzitter van die Bijzondere Commissie, is er voorstander van om het Grootkruis in de Orde van Leopold II af te schaffen.