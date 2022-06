Boerenprotest legt Nederlandse snelwegen stil: ‘We zijn niet opgewassen tegen deze machines’

Het Nederlands dorp Stroe krijgt vandaag maar liefst 20.000 tot 30.000 tractoren over de vloer. Landbouwers uit heel het land komen er protesteren tegen de stikstofambities van de regering.

‘Ik kan niet naar de boerendemo. De NCTV (de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) geeft mij een negatief advies.’ Een parlementslid van regeringspartij D66 werd afgeraden om naar de boeren in Stroe te gaan luisteren. Zijn veiligheid kan niet worden gegarandeerd. Even later kreeg VVD-Kamerlid Thom Van Campen dezelfde boodschap. Het toont aan hoe gespannen de situatie is.

Uit alle hoeken van het land trekken boeren richting Stroe. Vandaag wordt het dorpje met 1.500 inwoners overspoeld door zo’n 20.000 tot 30.000 tractoren. Daarvoor kiezen de landbouwers de kortste weg: de snelweg. Boze boeren negeren massaal het verbod om die op te rijden. Op zeker zes snelwegen rijden hordes landbouwvoertuigen richting Stroe. ‘We zijn niet opgewassen tegen deze machines’, reageert de politie machteloos bij de publieke omroep NOS.

Foto: AFP

Stikstof

De inzet van de protesten is de Nederlandse stikstofaanpak. De boeren vrezen dat ze hun activiteiten zullen moeten staken door ambitieuze plannen om stikstofvervuiling terug te dringen. Voor jonge boeren is het een kwestie van overleven, maken ze duidelijk in de Nederlandse media. ‘Het is de vierde keer in twee jaar tijd dat ik protesteer’, zegt een jonge landbouwer aan NOS. ‘Onze toekomst gaat naar de kloten’, merkt een andere op.

De Nederlandse minister van Natuur en Stikstof heeft begrip voor het protest, al staat de doelstelling van 50 procent stikstofreductie in 2030 voor haar buiten kijf. Het gros van de Nederlandse bevolking steunt de oproep van de landbouwers. Ook de VVD, de partij van minister-president Mark Rutte die de minister voor Natuur en Stikstof levert, is verdeeld over de kwestie.

In Vlaanderen hebben boeren dezelfde kopzorgen. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) wil absoluut het stikstofprobleem aanpakken, maar krijgt felle tegenstand van de landbouwsector. Veel boeren vrezen dat ze hun activiteiten zullen moeten staken en dat recente investeringen een maat voor niets waren.