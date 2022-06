Vingerwijzingen in onderzoek schietpartij schieten in verkeerde keelgat bij burgemeester Uvalde

Steven McCraw, het hoofd van de binnenlandse veiligheid in Texas, is vernietigend over het optreden van de lokale politie tijdens de schietpartij in een basisschool vorige maand waarbij negentien kinderen doodgeschoten werden.

Het onderzoek naar de schietpartij in de lagere school Robb in Uvalde, Texas, verloopt niet van een leien dakje. De gemeente komt lijnrecht tegenover de staat te staan. Burgemeester Don McLaughlin is niet te spreken over de optredens van Steven McCraw, het hoofd van de binnenlandse veiligheid in Texas. In de dagen na de schietpartij had die gezegd dat de politie vroeger had moeten binnengaan. ‘Daar is geen excuus voor’, zei McCraw toen.

Dinsdag herhaalde hij zijn claims in nog krachtigere bewoordingen voor een commissie van senatoren die de schietpartij onderzoekt. McCraw noemde de reactie van de politie ‘een abjecte mislukking’ en ‘in strijd met alles wat we de afgelopen twee decennia geleerd hebben’. Hij verwijst daarmee naar de politie-afspraken die gemaakt zijn na Columbine. Sindsdien geldt het protocol dat de eerste agenten die ter plaatse komen, meteen moeten ingrijpen. Ze hoeven dus niet te wachten op versterking.

Dat is precies wat er schortte aan het politieoptreden in Uvalde. Zeven minuten na de eerste noodoproep stonden er al negen agenten aan de school. Twaalf minuten later kwam er extra versterking, waaronder één kogelwerend schild. Toch heeft het meer dan 70 minuten geduurd voor de agenten de opdracht kregen om het klaslokaal te bestormen waar de schutter zich gebarricadeerd had. Volgens McCraw is er maar één verantwoordelijke: Pete Arredondo, de lokale politiechef. Die beweerde dat hij op een sleutel wachtte om toegang te krijgen tot de school. McCraw ziet dat anders. Arredondo ‘heeft besloten om het leven van zijn agenten boven dat van de kinderen te plaatsen’.

‘Clownesk’

Voor burgemeester Don McLaughlin is de maat daarmee vol. De getuigenis van McCraw noemde hij clownesk en een ‘farce’. Volgens McLaughlin zou McCraw ‘gelogen’, ‘misleid’ en ‘informatie gelekt’ hebben om zijn eigen officiers en rangers te distantiëren van het politieoptreden. De staat heeft zijn eigen politiemacht. Op het moment van de schietpartij waren er, naast de lokale politie, zo’n twaalf regionale agenten ter plaatse. Het onderzoek naar het politieoptreden wordt gevoerd door een van McCraws eigen diensten.

‘Ik vraag me af wie in godsnaam de leiding heeft over dit onderzoek, want het is onmogelijk om ergens een eerlijk antwoord op te krijgen’, sprak burgemeester McLaughlin gefrustreerd op de gemeenteraad. McCraws diensten hullen zich al weken in stilte over het onderzoek. Ook de gemeente kreeg geen briefings meer. Dat maakt dat de forse uitspraken van McCraw extra hard aankomen.

Sloop school

Op de gemeenteraad zei de burgemeester dat hij verwacht dat de school gesloopt zal worden. ‘Je kunt niet verwachten dat een kind of leerkracht daar ooit nog een voet binnen zet’, klonk het.

Ook Sandy Hook in Connecticut, de Amerikaanse lagere school waar tien jaar geleden 26 kinderen om het leven kwamen, ging uiteindelijk onder de sloophamer. Op dezelfde plek werd een nieuwe school gebouwd.