Podcast | Oekraïne wordt kandidaat-lidstaat van EU, zal dat iets veranderen?

Vandaag en morgen vindt in Brussel een Europese top plaats die gaat beslissen of Oekraïne een kandidaat-lidstaat mag worden. Spannend wordt het niet, we weten al dat de EU-leden Oekraïne graag verwelkomen. Maar we weten ook dat het echte lidmaatschap nog niet voor morgen is.





Bart Beirlant, Europa-kenner, legt uit wat de betekenis is van deze geste van de EU, en welke gevolgen dat kan hebben voor België.

