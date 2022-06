‘Meer steenkoolstroom in Europa is minder dramatisch voor het klimaat dan het lijkt’

Europa heeft in nog geen jaar tijd een U-bocht moeten nemen over kolen. Tijdens de klimaatconferentie in het Schotse Glasgow vorig jaar was het nog een van de grote voortrekkers van een wereldwijde afspraak om het kolenverbruik te laten uitdoven tegen 2040. Maar het ziet ernaar uit dat het kolenverbruik dit jaar in heel wat EU-lidstaten een ferme boost zal krijgen.