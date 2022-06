Minstens 250 doden na aardbeving in Afghanistan

Bij de aardbeving van afgelopen nacht in Afghanistan zijn zeker 255 doden gevallen, zo bericht het staatsnieuwsagentschap Bakhtar.

Volgens het staatsnieuwsagentschap Bakhtar zijn, naast 255 doden, zeker 155 mensen gewond geraakt bij de beving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter in de provincie Paktika, aan de grens met Pakistan. De bevingen werden tot in India gevoeld.

Ook de Britse openbare omroep BBC meldt, op gezag van een lokale functionaris, dat de dodentol tot zeker 250 is opgelopen.

De aardbeving vond plaats op ongeveer 44 kilometer van de zuidoostelijke stad Chost. Een woordvoerder van de taliban meldde ook dat tientallen huizen zijn verwoest in vier getroffen districten in de provincie. Volgens plaatselijke media is ook een dorp volledig verwoest. Die woordvoerder, Bilal Karimi, sprak vooralsnog van meer dan 100 doden.