Zonnig met temperaturen tot 27 graden in Vlaanderen

Terwijl het in Vlaanderen woensdag zonnig wordt, krijgt het zuidoosten van het land te maken met meer bewolking en een kleine kans op buien. Het kwik stijgt tot 21 graden aan zee en 27 graden in de Kempen. Dat zegt het KMI.

In de loop van de nacht nemen de bewolking en de buienkans in het zuiden van het land toe. De minima liggen tussen 12 en 17 graden.

Donderdag is het eerst zonnig in het noordoosten van het land, terwijl het in het zuidwesten al bewolkt is met kans op buien en onweer. In de loop van de namiddag wordt het wisselend bewolkt en kunnen er overal (onweers)buien vallen. Het blijft warm met maximumtemperaturen tot 26 graden aan zee en 28 graden in de Kempen en Belgisch-Lotharingen.

Wisselvalligheid troef op vrijdag. Opklaringen, buien en onweer volgen elkaar op bij maxima van 19 à 26 graden.

Ook zaterdag wordt het wisselvallig, met vooral ‘s avonds en ‘s nachts mogelijk meer intense buien. Het kwik gaat dan tot 26 graden in het centrum van het land.

Zondag regen en onweer. Het wordt frisser met temperaturen tot 21 graden.

Volgende week begint droog met zon en wolken.