Belgian Lions 3x3 veel te sterk voor Egypte op WK in Antwerpen

De 3x3 Lions hebben op het WK op de Antwerpse Groenplaats ook de tweede poulewedstrijd gewonnen. De Belgen wonnen met 21-12 van Egypte. Eerder op de dag zegevierden ze van Slovenië (16-21).

‘Dit is een perfect scenario en brengt toch wat rust in de keet. De gezonde nervositeit was er en nu kunnen we rustig de twee resterende groepswedstrijden van donderdag tegen Amerika (FIBA 5) en Oostenrijk (FIBA 12) voorbereiden’, zei Thibaut Vervoort.

Maxime Depuydt, die maar liefst 13 punten nette, zette na de studieronde (6-6) de Belgen op weg naar een bonus: 11-6. Egypte wilde niet echt wijken, maar de klasse van Thibaut Vervoort, de vista van Nick Celis en de energie van Bryan De Valck stuwden de 3x3 Lions naar een beslissende 16-9 tussenstand.

Maxime Depuydt bleef scoren en lukte met een tweepunter de 21-12 eindstand. ‘Donderdag bevestigen tegen Oostenrijk en Amerika is nu de boodschap. We hebben nu alle kansen om ons rechtstreeks te kwalificeren voor de laatste acht. Aan ons om dit in te vullen’, gaf Nick Celis nog mee.

Woensdagavond maken de 3x3 Cats (Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey en Ine Joris) voor de eerste keer hun opwachting. Zij nemen het in poule C om 17u30 tegen Mongolië (FIBA 6) op en om 21u35 tegen Egypte (FIBA 12) op. ‘We hebben weinig 3x3 ervaring, maar kennen elkaar van bij de Belgian Cats. Dat is dan weer een voordeel’, knipoogde de ervaren Julie Vanloo.

Woensdag Cats

De Belgische vrouwen openen woensdag in hun groep tegen Mongolië (17u30) en Egypte (21u35) en treffen vrijdag Polen (17u30) en de Dominicaanse Republiek (21u35).

De groepswinnaar plaatst zich voor de kwartfinales. De nummers twee en drie moeten nog in de achtste finales aan de bak. De achtste- en kwartfinales worden zaterdag gespeeld. Zondag volgen de halve finales en de wedstrijden om brons en goud. De vrouwen spelen hun finale om 20u55, de mannen om 21u30.