Chelsea en Inter akkoord over uitleenbeurt Lukaku

Chelsea, Inter Milaan en Romelu Lukaku hebben een akkoord bereikt over een uitleenbeurt van de Rode Duivel aan de Italiaanse club. De Rode Duivel werd vorig seizoen nog voor meer dan 100 miljoen euro door Inter verkocht aan Chelsea. Twaalf maanden later maakt hij de omgekeerde beweging als huurling. Een ongeziene deal in de internationale voetbalwereld.

De deal, waar dinsdag verder over werd onderhandeld in Milaan, is mogelijk gemaakt door de grote vertrekwens van Romelu Lukaku. Die kwam onder Chelsea-trainer Thomas Tuchel amper aan spelen toe. Maar ook de oorlog in Oekraïne, die aanleiding gaf tot de verkoop van Chelsea door de Russische eigenaar Roman Abramovich, was een belangrijke factor. De nieuwe Amerikaanse eigenaars stelden het licht op groen voor een vertrek.

Lukaku zelf bereikte een bevredigend akkoord met zijn oude werkgever. Inter en Chelsea onderhandelden tot het laatst over het variabele loon dat ze voor de speler moeten betalen. Over de huursom werd al eerder en akkoord bereikt. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport gaat het om 8 miljoen euro voor een terbeschikkingstelling van één jaar.

De transfer moet woensdag geofficialiseerd worden. Een officiële aankondiging wordt ten vroegste woensdagavond, maar meer waarschijnlijk donderdag verwacht.