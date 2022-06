Paul Van den Bulck is nieuwe voorzitter van voetbalbond

Paul Van den Bulck (57) is zoals verwacht dinsdag verkozen als voorzitter van de Belgische voetbalbond. Hij was de enige kandidaat. Hij is aangesteld voor een periode van twee jaar.



Van den Bulck volgt Robert Huygens op als bondsvoorzitter. Huyghens werd in augustus 2021 aangesteld als voorzitter, nadat Mehdi Bayat zijn mandaat niet wilde verlengen omdat hij zich weer op Charleroi wilde focussen. Van den Bulck leek toen al de geknipte man voor de job, maar kandidaat-voorzitters moeten minstens een jaar aan het werk zijn bij de bond en Van den Bulck werkt er pas sinds juni 2021. Om de periode te overbruggen, werd de 73 -jarige Huygens als tussenpaus aangesteld.

De verkiezing van Van den Bulck is historisch. Niet alleen omdat hij als zoon van een Vlaamse vader en een Congolese moeder de eerste gekleurde voorzitter van een Europese voetbalbond is. Hij is ook de eerste onafhankelijke RBFA-voorzitter. Daardoor lijkt hij de ideale verbindingspersoon tussen Voetbal Vlaanderen en de ACFF (Association des Clubs Francophones de Football).

‘Ik wil bijdragen tot een goede samenwerking’, zei Van den Bulck in een interview met De Standaard over zijn ambities. ‘Daarnaast wil ik de bond laten groeien en internationaal beter op de kaart zetten. Ten slotte wil ik verantwoordelijk zijn. De voetbalbond organiseert 330.000 matchen per jaar. De impact daarvan op de maatschappij is gigantisch. Want het gaat niet alleen om de spelers, ook om de rijdende voetbalouders. Integriteit, diversiteit, welzijn, milieu ... dat zijn belangrijke thema’s voor een sportbond.’