Podcast | Gaat corona ook deze zomer nog verknallen?

De coronacijfers stijgen weer, en dat net voor de zomer. Een nieuwe golf valt niet uit te sluiten, zeggen experts. Meer nog: de zomergolf is eigenlijk al bezig. Moeten we toch weer vrezen voor onze scoutskampen, festivals en reisplezier? Of komt de echte ellende pas in de herfst?





Met corona-expert Dries De Smet vragen we ons af of we niet beter snel alle mondmaskers bovenhalen en de vaccinatiecentra heropenen. Of loopt het zo’n vaart niet?

