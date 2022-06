Voortvluchtige Belg van Most Wanted-lijst opgepakt in Griekenland

In Griekenland is maandag een Belgische voortvluchtige opgepakt. Het gaat om de 50-jarige Nicolas Theodorou, die wordt overgeleverd aan ons land. Hij stond op de Most Wanted-lijst van ons land.

Dat meldt de federale politie dinsdag in een persbericht. Dat Theodorou kon worden opgepakt in de Griekse, afgelegen bergen heeft alles te maken met een actie van het FAST-team van de federale gerechtelijke politie eind maart. Toen kwamen verschillende nieuwe, nuttige elementen naar boven. Deze nieuwe informatie droeg bij aan de uiteindelijke arrestatie van Theodorou door de politie van Tripoli in de Griekse Peloponnesos. De voortvluchtige crimineel zal nu worden overgeleverd aan ons land.

Nicolas Theodorou werd geboren in Nijvel en heeft de Belgische nationaliteit. Het hof van assisen van Henegouwen veroordeelde hem in 2005 tot 25 jaar opsluiting voor een moordpoging op twee autoverkopers in 1999. De man was toen al voortvluchtig en daagde niet op voor zijn proces.