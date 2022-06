Meer dan tien jaar geleden schreef Malin-Sarah Gozin het eerste scenario van Clan. De fictiereeks werd, midden in een tv-oorlog, in 2012 op VTM uitgezonden. Deze zomer gaan de vier zussen met moordplannen internationaal, als Bad sisters. Inclusief ooglapje.

Oh little darling! De Kloot en zijn Moeke gaan internationaal. In augustus kan de hele wereld op de streamingdienst Apple TV + meegenieten van de absurdste moordplannen die Malin-Sarah Gozin meer dan ...