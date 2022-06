Ruim dertig politiezones hebben een stroomstootwapen. Duidelijke regels ontbreken, waardoor sommigen de taser zelfs mee zouden nemen naar een pensenkermis.

Een taser schiet twee pijltjes af en jaagt daarna vijf seconden lang een stroomstoot van vijftigduizend volt door het lichaam, waardoor die persoon heel even verlamd is. Volgens de politie is zo’n ‘less ...