In normale tijden zou Oekraïne nooit het statuut van kandidaat-lidstaat krijgen. Door de oorlog sluiten de Europese leiders om politieke redenen de ogen voor de zwakke punten van het land.

In de EU is niet iedereen tevreden met de nakende beslissing van de Europese Raad donderdag om Oekraïne (en Moldavië) het statuut van kandidaat-lidstaat toe te kennen. ‘Oekraïne is een land waarin de ...