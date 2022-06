De Russische journalist Dmitry Muratov veilde dinsdag in New York zijn 24 karaats-gouden Nobelprijs voor de Vrede die hij vorig jaar won. Er werd 98 miljoen euro voor neergeteld. Tot vandaag was het hoogst geboden bedrag voor een Nobelprijs 4.51 miljoen voor de Nobelprijs van James Watson. Wie de gulle koper is, is niet bekend.