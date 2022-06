Leuvense wint tegen alle verwachtingen in burgemeestersverkiezing in stadswijk van Tokio

Verkozen tot burgemeester in Japan. Met dat onwaarschijnlijke nieuws belde Satoko Kishimoto (47) haar echtgenoot gisterochtend wakker. Samen met haar gezin woont ze al twaalf jaar in Kessel-Lo, maar toch besloot ze twee maanden geleden deel te nemen aan verkiezingen in een grote stadswijk van Tokio. En tegen alle verwachtingen in heeft ze die gewonnen.