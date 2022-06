Zomerscholen ook open voor kleuters

Deze grote vakantie zal de schoolbel ook rinkelen voor kleuters. Voor het eerst kunnen zij zich inschrijven in een zomerschool. De Vlaamse regering had die opgericht tegen de coronaleerachterstand, maar intussen zijn ze een blijvertje. ‘Ook kleuters zijn gebaat bij zomerscholen, zolang er een goed evenwicht is tussen ontspanning en leren’, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Terug naar school tijdens de grote vakantie. Of toch een beetje, want op de zomerscholen zitten kinderen ook geen dagenlang gekluisterd aan hun lessenaar. In één zomerschool die vorig jaar plaatsvond ...