Wout van Aert wil zichzelf opvolgen: ‘Ik zie veel jongens die aan eigen roem denken’

Wind in de Moeren of toch gewoon een massasprint: zondag is Wout van Aert (27) in elk mogelijk scenario een van de favorieten om opnieuw Belgisch kampioen te worden. In Middelkerke won hij eerder al het BK veldrijden en het BK tijdrijden. ‘Als het nu ook lukt op de weg, moet ik daar op zijn minst ereburger worden.’

Dit weekend moet het aan de zee gebeuren, maar Wout van Aert zit momenteel nog op hoogtestage in Tignes. In voorbereiding op de Tour reed hij daar zondag – in 32 graden – nog fluks Alpe d’Huez omhoog ...