Na de coma, de revalidatie: ex-kampioene Amy Pieters boekt ‘mondjesmaat progressie’

Een jaar geleden kroonde Amy Pieters (31) zich tot Nederlands kampioene op de weg. Maar eind december kwam ze zwaar ten val. De Nederlandse NOS ging langs bij de revaliderende renster. ‘De volgende stap is dat ze zelf leert praten.’

Bijna drie maanden lag Amy Pieters in coma, na een zware val eind vorig jaar op trainingsstage in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor het bewustzijn, liep een zwaar hersenletsel op en onderging in het ziekenhuis van Alicante al snel een schedeloperatie. Momenteel revalideert ze in Dordrecht en sinds kort mag ze tijdens de weekends weer naar huis. ‘Er is mondjesmaat progressie’, zegt haar vader Peter Pieters, de voormalige bondscoach van de Belgische pistiers, in een reportage van de NOS.

De regerende Nederlandse kampioene op de weg kwam half maart weer bij bewustzijn. ‘Ze werd wakker op een heel laag niveau. Er kwam heel weinig reactie uit haar. Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd. Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten.’

Ze zit weer naast haar vader aan tafel. Ze knikt naar hem, lacht af en toe instemmend. Soms is er een glimp te ontwaren van de oude @amypieters.



Stig Broeckx

Pieters is nog steeds deels verlamd, aan haar rechterarm en -been, en zit in een rolstoel. Ze begrijpt wel steeds meer en kan met gebaren steeds beter communiceren. ‘Dan knikt ze ja of nee’, klinkt het. ‘Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft. Dat ze af en toe nee zegt.’

De artsen kunnen geen uitspraak doen over wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn van het hersenletsel dat de Nederlandse renster opliep. De verbindingen in de hersenen moeten vanzelf weer gelegd worden, en dat heeft tijd nodig. De familie Pieters blijft hopen op een zo goed mogelijk herstel en kijkt daarbij onder meer naar Stig Broeckx. ‘Die had heel ander hersenletsel, maar hij boekt na zes jaar nog steeds vooruitgang. Ik teken ervoor als Amy zover kan komen’, besluit vader Pieters.

