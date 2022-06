Vier op de vijf Britse treinen rijden niet door massale staking

Op het Britse spoor staken werknemers voor meer loon. Ook donderdag en zaterdag wordt gestaakt. De hinder is groot en ook tussen Brussel en Londen rijden er minder Eurostar-treinen.

Het gaat om de zwaarste spoorstaking sinds 1989. Meer dan 50.000 Britse spoorwerknemers nemen deel aan de actie van vakbond RMT. De werknemers willen meer loon omdat ook de inflatie erg hoog is.

De hinder voor reizigers is groot. Op amper de helft van de spoorlijnen rijden treinen. Vier treinen op vijf zijn afgeschaft. In Londen staakt het metropersoneel mee.

Op een stakerspost maken vakbondslieden hun eisen duidelijk Foto: AP

Eurostar

Ook het Eurostar-verkeer tussen Londen en het Europese vasteland is verstoord, zowel tussen Londen en Parijs als tussen de Britse hoofdstad en Brussel. Van en naar Brussel gaat het om één of twee verbindingen minder per dag, zo zegt woordvoerster Stefanie Van Mierlo van de hst-operator.

De spoorstaking komt voor de Britten bovenop de ellende van de voorbije weken in de luchthavens, waar massaal vluchten werden geschrapt en reizigers urenlang stonden aan te schuiven door personeelstekorten.