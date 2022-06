Facebook heeft een filmpje offline gehaald van de Republikein Eric Greitens, kandidaat-senator uit Missouri. Daarin roept een gewapende Greitens op om jacht te maken op gematigde Republikeinen. Het is niet de eerste keer dat de ex-militair in opspraak komt.

