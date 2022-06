Brussels Airlines schrapt meer dan 300 vluchten door driedaagse staking

Tijdens de staking van het cabinepersoneel en de piloten van 23 tot en met 25 juni moet luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ongeveer 60 procent van zijn geplande vluchtschema, of 315 vluchten, schrappen. 40.000 passagiers zijn getroffen.

Het cabinepersoneel en de piloten van Brussels Airlines staken onder meer tegen de volgens hen te hoge werkdruk. Volgens de vakbonden weet de directie dat er te weinig personeel in dienst is om de geprogrammeerde vluchten in juli, augustus en september uit te voeren, maar wil ze geen structurele maatregelen nemen om daar iets aan te doen.

Brussels Airlines besloot twee weken geleden al dat het deze zomer 148 vluchten schrapt om de werkdruk te verlichten, maar dat voorstel bood volgens vakbondsafgevaardigde Paul Beukenhout (ACV Puls) geen structurele oplossing. ‘De rusttijden zijn de kern van het probleem, maar daar mag niet aan worden getornd’, zei Beukenhout. Daarvoor zou moeten worden gesleuteld aan de cao die in de zomer van 2020 is onderhandeld, toen het bedrijf een zware herstructurering moest ondergaan en werd gered met een staatslening. Nu het aantal boekingen weer toeneemt, willen de bonden die afspraken herzien. Volgens de directie is daar geen ruimte voor, omdat het bedrijf nog steeds in de rode cijfers vliegt.