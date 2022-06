Fleetwood Mac-keyboardspeler Brett Tuggle overleden

De Amerikaanse zanger en muzikant Brett Tuggle, vooral bekend als keyboardspeler bij Fleetwood Mac, is op zeventigjarige leeftijd overleden. De man was ook songschrijver en gitarist.

Brett Tuggle kwam voor het eerst in de spotlights toen hij in 1970 toerde met Mitch Ryder en gitaar speelde op diens album Detroit. Vervolgens belandde de keyboardspeler bij rockband Steppenwolf en Rick Springfield.

Een volgende grote sprong wam er toen Tuggle in 1986 ging touren met Van Halen-frontman David Lee Roth. Samen schreven ze de single ‘Just like paradise’. In 1993 kwam Tuggle bij David Coverdale van Whitesnake terecht toen die een eenmalig soloproject opzette met gitarist Jimmy Page.

De grootste stunt uit de muzikale carrière van de Amerikaan vond plaats in 1997, toen hij als toetsenist bij Fleetwood Mac belandde. Na 21 jaar dienst werd Tuggle in 2018 uit de groep gezet.

De muzikant ging ook scheep met gitarist Steve Lukather van Toto, Chris Isaak en Whitesnake zelf (in het bijzonder op het album Restless heart). Tuggle overleed op zeventigjarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.