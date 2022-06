In Cambodja is het ‘grootste zoetwaterdier ooit’ ontdekt. Wetenschappers vingen een gigantische vrouwelijke pijlstaartrog voor onderzoek en lieten haar vorige week dinsdag weer vrij in de Mekong-rivier. Het record stond tot voor kort op naam van een ‘Pangasianodon gigas’, een straalvinnige vissensoort, die 293 kilogram woog en in 2005 gespot werd in het noorden van Thailand.