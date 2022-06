Belgische scheidsrechtersbaas David Elleray neemt ontslag en verhuist naar Zuid-Afrika

David Elleray is niet langer voorzitter van het Professional Refereeing Board (PRB), het orgaan dat de Belgische profarbitrage beheert. Dat heeft de Belgische voetbalbond bekendgemaakt.

‘De KBVB moet met spijt meedelen dat David Elleray besloten heeft ontslag te nemen als voorzitter van het Professional Refereeing Board’, klinkt het in een persbericht. ‘Vanwege zijn verhuizing naar Zuid-Afrika kan hij zich niet langer engageren om regelmatig genoeg naar België af te reizen om zijn functie terdege uit te oefenen.’

Elleray was sinds december 2018 actief als adviseur om het niveau van de Belgische arbitrage te verhogen. Tussendoor was hij het onderwerp van een onderzoek naar racistische en seksistische uitspraken, waarin hij uiteindelijk werd vrijgesproken door de Engelse voetbalbond.

‘Aanzienlijke vooruitgang’

Hij verwijst voor zijn ontslag naar zijn recente verhuizing naar Zuid-Afrika, waar hij tijdens de pandemie veel tijd heeft doorgebracht. ‘?Omdat ik meer in Zuid-Afrika dan in het Verenigd Koninkrijk verblijf en fysieke aanwezigheid op het werk opnieuw vereist is, heb ik mijn internationale verplichtingen herbekeken, met name die waarvoor ik regelmatig vergaderingen, scheidsrechterscursussen en wedstrijden moest bijwonen’, zegt Elleray. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet vaak genoeg naar België zou kunnen afreizen om mijn functie op een professionele manier uit te oefenen.’

Hij zegt verder nog vereerd te zijn de herstructurering van de Belgische arbitrage te mogen inleiden. ‘De aanzienlijke vooruitgang van de prestaties op en buiten het veld is het resultaat van de toewijding van velen. Deze progressie is erg hoopvol voor de toekomst, net als de groeiende internationale reputatie van de Belgische scheidsrechters.’ ?

De KBVB zal het proces opstarten voor de opvolging van Elleray als voorzitter van de Professional Refereeing Board. Zolang dat loopt, zullen er geen verklaringen over worden afgelegd.