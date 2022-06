China verbiedt Tesla’s in de buurt van topvergadering

In Beidaihe, een district in Peking, zal vanaf 1 juli een hele zomer lang geen Tesla te bespeuren zijn. De komende twee maanden zullen de topfiguren van de Chinese Communistische Partij er verzamelen.

‘Nationale zaken.’ Meer uitleg kreeg persagentschap Reuters niet over de ban op Teslawagens in het district van de Chinese hoofdstad. Al werd eerder wel al gecommuniceerd dat in datzelfde district een topvergadering van Chinese leiders zal plaatsvinden. Zij zullen er achter gesloten deuren de krijtlijnen voor het Chinese beleid uitzetten en bekijken wie welke functie kan bekleden.

Dat bij zulke belangrijke evenementen geen Tesla-auto’s welkom zijn in de buurt, is niet nieuw. Bij een bezoek van Chinees president Xi Jingping aan Chengdu werden Tesla’s ook van de wegen geweerd. De beslissing werd nooit officieel gecommuniceerd, maar op sociale media circuleerden beelden van politieagenten die Tesla’s de toegang tot de stad ontzegden. Verder gelden gebouwen van het Chinese leger als ‘Teslavrije’ zones.

Camera’s

Volgens Reuters is de Chinese overheid bezorgd omwille van de camera’s van de voertuigen. Tesla-ceo Elon Musk verzekerde al dat die geen spionnenwerk verrichten. Ze dienen wel als extra ogen voor het parkeren, lane assistence en andere functionaliteiten.