Meer dan 100.000 demonstranten zijn maandagavond de straat op gegaan in Georgië, nadat de Europese Commissie een advies had uitgebracht om de aanvraag van Tbilisi voor kandidaat-lidmaatschap van de EU uit te stellen.

De demonstranten droegen Europese, Georgische en Oekraïense vlaggen en borden met teksten als ‘Wij zijn Europa’. De betoging werd gesteund door alle oppositiepartijen in het land. Vrijdag staat er weer een demonstratie gepland.

Naar verwachting krijgen Oekraïne en Moldavië donderdag tijdens de EU-top in Brussel de status van kandidaat-lidstaat toegewezen. Een aantal lidstaten, waaronder Hongarije en Slovenië, hadden aangegeven dat ook landen als Georgië en Bosnië die status moeten krijgen. De Europese Commissie vindt het voor Georgië nog te vroeg, onder meer omdat de politiek in het Kaukasische land te roerig en grillig is.