Vierde speler belooft prijzenslag op telecommarkt

België krijgt een vierde mobiele operator. Het consortium achter Citymesh wint in de veiling van mobiele licenties het pakket voor de nieuwe telecomspeler.

Vijf bedrijven hebben de afgelopen weken tegen elkaar opgeboden om in België snelle mobieletelecomdiensten te mogen aanbieden. De veiling werd gisteren afgesloten en heeft 1.202.192.400 euro in het laatje gebracht. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het verleden is dat er een volwaardige vierde speler komt die zich zowel op de zakelijke als de particuliere markt zal richten.

Gedeelde infrastructuur, eigen strategie

De nieuwe speler wordt een joint venture van het Belgische Citymesh, een dochter van IT-groep Cegeka, en de Roemeense telecomgroep Digi. Citymesh is al actief op de zakelijke markt en blijft zich daartoe beperken. Digi krijgt via de joint venture toegang tot de lucratieve Belgische telecommarkt voor consumenten. De twee partners delen de infrastructuur, maar volgen ieder een eigen marktstrategie.

Gehoopt wordt dat de nieuwe speler de concurrentie kan aanblazen, zodat de prijzen naar beneden gaan. In een persbericht belooft de nieuwe speler ‘meer concurrentie en diversiteit op de consumentenmarkt, alsook extra diensten’. Ook voor de bedrijvenmarkt zou het aanbod vernieuwd worden. De 5G-technologie maakt nieuwe diensten mogelijk. ‘Het is onze ambitie om een vernieuwend telecomaanbod voor de bedrijvenmarkt te realiseren, van eenvoudige mobiele abonnementen tot complexe private netwerken’, zegt Mitch De Geest, ceo van Citymesh. ‘Met de mogelijkheden die 5G ons biedt, zijn er tal van opportuniteiten voor een speler met een focus op industriële telecom.’

Digi is actief in thuisland Roemenië, maar ook in Spanje, Italië en Portugal. In dat laatste land verwierf het bedrijf als nieuwe operator een plaats op de markt na een veiling. Digitopman Valentin Popoviciu belooft in België met ‘zeer betaalbare prijzen’ te komen. Het bedrijf moet eerst wel nog de nodige voorbereidingen treffen en investeringen doen. Dat zal een paar jaar duren. Meer details worden in de loop van dit jaar bekendgemaakt. Hoeveel de investering bedraagt, willen de bedrijven niet openbaar maken.

‘Ons doel is om het beste, performantste 4G/5G-netwerk in het land te bouwen’, zegt De Geest. ‘Doordat we vertrekken van een wit blad hebben we de mogelijkheid om vanaf de start gebruik te maken van de technologische vooruitgang van 5G en kunnen we de uitrol optimaal plannen.’

De komst van een vierde speler was een prioriteit van toenmalige minister van Telecom en huidig premier Alexander De Croo (Open VLD). Hij wilde met de komst van een vierde speler de relatief dure consumentenmarkt voor telecomdiensten openbreken. Een gebrek aan concurrentie is al vaak aangehaald als oorzaak van het hoge prijsniveau in België.

Frequentieblokken

Naast de combinatie van Citymesh en Digi nam nog een tweede nieuwe speler deel aan de veiling: Network Research Belgium (NRB). Dat is een Waalse technologische dienstverlener. Deze groep bemachtigde slechts een plaats op een van de vijf geveilde frequentiebanden, de 3600Mhz-band die geschikt is voor 5G-diensten. NRB kan op deze manier 5G-diensten leveren aan de zakelijke markt.

Uit de veilingresultaten blijkt dat Proximus voor elk van de vijf banden het hoogste bedrag bood, soms samen met een andere speler. Citymesh kon voor vier banden volstaan met het laagste bedrag. Alleen voor de 3600Mhz-band bood NRB nog lager, maar op die band zijn dus vijf spelers toegelaten.

De veiling is nog niet voorbij. De komende weken worden de posities van de frequentieblokken nog bepaald. Als daarover geen onderlinge overeenstemming wordt bereikt, kan er ook op geboden worden. Vervolgens vindt nog een veiling plaats voor één frequentieband, die van 1400Mhz. Daarvoor werden slechts drie kandidaturen ingediend. Het gaat om een band die gebruikt kan worden in combinatie met een andere frequentieband.