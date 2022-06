Weer meer dan 1.000 covid-patiënten, aantal nieuwe besmettingen stijgt met bijna 50 procent

In de Belgische ziekenhuizen is het aantal covid-patiënten weer gestegen tot boven de 1.000. Dat blijkt dinsdagochtend uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Momenteel liggen 1.022 mensen met covid-19 in de ziekenhuizen. In een week tijd is hun aantal met 15 procent gestegen. Van die patiënten hebben er 58 intensieve verzorging nodig, een daling met 6 procent.

De afgelopen zeven dagen kwamen dagelijks gemiddeld 75,6 coronapatiënten in de ziekenhuizen terecht. Het gaat om een toename met een kwart in vergelijking met de voorgaande week.

In de week vanaf 11 tot en met 17 juni namen de nieuwe vastgestelde besmettingen met bijna de helft toe tot gemiddeld 2.756 per dag. De positiviteitsratio is opgelopen tot 25,3 procent: ruim een kwart van wie een coronatest afneemt, blijkt besmet te zijn. En er is één leeftijdscategorie die er uitspringt.

‘De coronacijfers stijgen in elke leeftijdscategorie. Maar bij de 40- tot 65-jarigen ligt de positiviteitsratio op dit moment het hoogst van allemaal. Volop de werkende bevolking, dus’, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt).

De reden daarvoor? ‘Corona golft door de leeftijdscategorieën’, aldus Molenberghs. ‘Zo zagen we in het najaar van 2020 de hoogste incidentie bij de 18- tot 25-jarigen. Vorig jaar waren dat dan de lagereschoolkinderen. Nu valt de stijging in de scholen goed mee en dat is ergens ook logisch: bij de jongeren waren er veel besmettingen met de deltavariant, die doorgaans zwaarder waren. En wie al een ernstige infectie doormaakte, heeft doorgaans wat minder kans om er opnieuw één door te maken.’

Het aantal overlijdens zit overigens wel nog in dalende lijn. In de week van 11 tot en met 17 juni vielen dagelijks gemiddeld nog 5,3 overlijdens door covid-19, een daling met 16 procent.