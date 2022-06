Eerst zon, dan wolken

Na een zonnige ochtend nemen wolken het in de loop van de voormiddag over. In het zuidoosten van het land kan het regenen en is er kans op onweer.

Het kwik stijgt tot 18 graden in de Hoge Ardennen en 24 graden in de Kempen. Dat zegt het KMI.

Tegen de avond krijgen we opnieuw opklaringen, al kunnen er in het oosten van het land nog buien vallen. In de loop van de nacht zakken de temperaturen tot 9 graden in de Hoge Venen, 13 graden in het centrum en 15 graden aan de kust en in Belgisch-Lotharingen.

Woensdag is het zonnig en droog. In het uiterste zuiden komen er wat wolken voor, met in de namiddag ook kans op buien. De maxima liggen tussen 21 en 28 graden.

Ook donderdag wordt het warm met maximumtemperaturen tussen 24 en 28 graden. Er is wel meer bewolking en kans op onweer.

Wisselvalligheid troef op vrijdag. Opklaringen, buien en onweer volgen elkaar op bij maxima van 21 à 26 graden.

Tijdens het weekend zijn er soms nog buien met kans op onweer. Zaterdag gaan de temperaturen tot 23 graden, zondag liggen ze rond de 20 graden.