Werchter Boutique | Gorillaz: Op tien meter van de fans

Gorillaz hield het strak op Werchter Boutique: geen rare experimenten, geen onbekende gezichten, maar greatest hits die er vlotjes in gingen.

Na Stromae kon Gorillaz alleen tegenvallen, dachten we, en ongeveer een derde van het publiek dacht dat ook: toen ‘M1 A1’ uit de speakers knalde, was de vipruimte voor het podium bijna leeggelopen - de echte fans stonden dus op minstens tien meter van het podium. Voor een band die zich uit de naad staat te werken, moet dat vervelend zijn.

Niet dat ze het lieten merken. ‘M1 A1’ is al een paar jaar de opener van het collectief, en we zouden zweren dat die smerige punkgitaar elk jaar smeriger wordt. Wat ons dit keer wel verraste, was hoe mooi de animatie op de schermen de muziek aanvulde. Gorillaz, dat weet u, is ontsproten aan het brein van Damon Albarn van Blur en de striptekenaar Jamie Hewlett. Vaak zijn de video’s met de cartoonversie van de groep eerder een over het paard getilde lichtshow dan een meerwaarde.

Maar nu haakten livemuziek en video feilloos in elkaar, vooral in het eerste halfuur van de set. Robert Smith van The Cure zong op het grote scherm ‘Strange timez’? Onder hem en op de zijschermen buitelden de cartoon-Gorillaz in ruimtepakken. Als de virtuele Gorillaz tegelijk zongen met een van vlees en bloed op het podium, gebeurde dat perfect synchroon.

Misschien was dat omdat het een soort greatest hits-concert was, met weinig materiaal van hun laatste plaat Song machine season one: strange timez uit 2020, en veel oude hits als ‘19-2000’, ‘Tomorrow comes today’, ‘Stylo’ of ‘Dirty Harry’. Het maakte de set een stuk strakker dan hij vaak is, al denken we niet dat iemand zat te wachten op ‘Rockit’ van D-sides, een album met b-kantjes en nummers die om duidelijke redenen naast albums waren gevallen.

Anderzijds werd het optreden een stuk minder verrassend. Gorillaz is vaak ook dé plek om jong talent live aan het werk te zien; we bewaren de beste herinneringen aan het concert in Vorst in 2017, met een onstuitbare Little Simz, vier jaar voor haar doorbraakplaat Sometimes I might be introvert uitkwam. Die ontdekkingen waren er nu niet bij, al liet Albarn weer niet na een paar gastzangers voor één nummer te laten opdraven, zoals de Malinese diva Fatoumata Diawara voor het verende, opgewekte ‘Désolé’.

In ‘Pirate jet’ begon de afstand met het publiek Albarn op de zenuwen werken, dus hij sprong van het podium om handjes te gaan geven. Dat werd wat chaotisch, maar goed, hij zong de song ook als ware hij zes zatlappen in een Londense pub. Vaker hield de begeleidingsgroep, met een geweldige bassist, de boel strak bijeen. ‘Kids with guns’ was een van de weinige songs waarmee werd gestoeid; de backingzangeressen gooiden er een paar regels uit ‘Push it’ van Salt-N-Pepa tussen, een van hen zong er een solo achteraan in oude soulstijl.

Maar meestal waren de ingrediënten bekend: de melodica van Albarn voor een portie melancholie, gastzangers als Bootie Brown die het publiek opzweepten. Gorillaz was gekomen om het publiek tevreden naar huis te sturen, en kweet zich netjes van zijn taak.

Gorillaz, gezien op Werchter Boutique op 19 juni 2022

****