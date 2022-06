Nederland zet kolencentrales in om afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen

De bestaande steenkoolcentrales in Nederland zullen de komende tijd extra hard draaien. Bedoeling is zo minder afhankelijk te worden van Russisch gas. ‘Dat zijn maatregelen waar in minder uitzonderlijke tijden absoluut niet aan zouden beginnen’, zegt minister van Energie Rob Jetten.

Door de kolencentrales harder te laten draaien wordt er minder verbruikt bij de energieopwekking in gasgestookte centrales. Volgens de minister is er weliswaar nog geen tekort, maar ‘het risico van niets doen is te groot’. ‘Terwijl Poetin doorgaat met de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zet hij gas steeds meer in als machtsmiddel. Het risico op gastekorten in Europa neemt toe als Poetin de gaskraan steeds verder terugdraait.’

De eerste fase van het zogenoemde Bescherm- en Herstelplan Gas staat nog in het teken van ‘vroege waarschuwing’. Dat moet het risico dat er komende winter daadwerkelijk te weinig gas beschikbaar is, zo klein mogelijk te maken. Ook in de zomer kan iedereen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door de airconditioning minder vaak aan te zetten of korter te douchen. ‘Elke kuub gas telt’, aldus Jetten.

Maar ook kolencentrales krijgen dus een plek in het plan. In de strijd tegen de klimaatopwarming werden er eerder productiebeperkingen opgelegd, waardoor kolencentrales op maximaal 35 procent van hun capaciteit mochten draaien. Die beperking vervalt nu. Maar dat is in principe wel voor een bepaalde duur. De wet die voorschrijft dat elektriciteitscentrales vanaf 2030 geen kolen meer mogen gebruiken, blijft wel overeind.

Eigen gaswinning

Nederland heeft zelf ook gasvelden, maar de ontginning daarvan staat ter discussie. Dat komt omdat er door de gaswinning aardbevingen ontstonden in het noorden van het land. Daar de eigen productie opdrijven kan alleen als de veiligheid in gevaar is, klinkt het. Dat is dan bijvoorbeeld als er onvoldoende gas zou zijn om ziekenhuizen te verwarmen.

Ondertussen krijgen huishoudens en bedrijven wel tips om zo veel mogelijk hun energieverbruik te beperken. Specifiek gaat het erom energie te besparen in de zomerperiode. Zo komt er voor bedrijven een rekentool waarmee ondernemers zien welke maatregelen zij kunnen nemen. Ook zien zij daarmee welke subsidies voor de maatregelen beschikbaar zijn.