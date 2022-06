‘Onze moeders waren zogezegd hoeren, onze vaders trof geen schuld’

Zestig jaar na de onafhankelijkheid van Rwanda en Burundi schetst de docureeks Metissen van Belgiëde geschiedenis van honderden metissen uit de Belgische koloniale periode in Rwanda. Regisseur Steven Crombez brengt hier het verhaal van Germaine Dervan (78) en Léopold Rouhard (77), twee kroongetuigen die al ruim een halve eeuw lief en leed delen.

De woorden van spijt van koning Filip in Congo over het Belgische koloniale verleden zinderen twee weken later nog na. De spijtbetuiging deed denken aan de excuses die premier Michel in 2019 aan de koloniale ...