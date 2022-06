Meer dan dertig parlementsleden ontvangen volgende week donderdag een koninklijk ereteken. Bij de meesten is de voornaamste verdienste het aantal jaren op de teller in het parlement en de politiek.

‘Het heeft Zijne Majesteit Koning Filip behaagd, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten, volgende leden in de Nationale Orde te benoemen’, luidt de brief die de parlementsleden in de bus ...