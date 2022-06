Groot Gelijk | Geven we elke 25-jarige een startkapitaal van 30.000 euro?

30.000 euro op je 25ste verjaardag, zomaar op je rekening. Dat is wat de Franstalige groenen van Ecolo voorstellen: een investering in de jeugd. Zonder voorwaarden. Er valt wel wat te zeggen voor een startkapitaal, zeker in deze tijden, maar is een ‘blanco cheque’ wel een goed idee?





Debaters Shari Dedier - nét de 25 voorbij – en Pieter Van Maele – tien jaar ouder – kruisen de verbale degens over het startkapitaal. Werkt het bevrijdend of net niet? En wat gaat dat kosten? Je komt het allemaal te weten in deze podcast.

