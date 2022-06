Mijn vlucht is geschrapt. Heb ik recht op een schadevergoeding?

Brussels Airport besliste om alle vertrekkende vluchten op maandag te schrappen, omdat er meer veiligheidspersoneel staakt dan verwacht. Wat kan u doen als u getroffen bent?

Omdat Brussels Airport ‘de veiligheid van de reizigers niet kan ­garanderen’, heeft het zondagavond beslist om alle vertrekkende vluchten op maandag te annuleren. Door de nationale actiedag is er niet genoeg veiligheidspersoneel beschikbaar op de luchthaven. Maar wat betekent dat voor getroffen reizigers?

1. Heb ik vandaag recht op een schadevergoeding?

Nee. De luchtvaartmaatschappijen hebben de vluchten op maandag geschrapt door stakingen die buiten hen om plaatsvinden, namelijk bij het veiligheidspersoneel van de luchthaven. Er is in dit geval sprake van overmacht. Bij overmacht zijn de schadevergoedingen niet van toepassing.

Wel hebt u als passagier recht op informatie, bijstand en opvang. Dat wil zeggen dat de luchtvaartmaatschappij u schriftelijk op de hoogte moet brengen van uw vluchtstatus. Van zodra dat kan, hebt u ook het recht om een andere vlucht te kiezen. Als u kunt aantonen dat de verplaatsing zijn nut verloren heeft, mag u ook een terugbetaling vragen binnen de zeven dagen. Tot aan de uitgestelde vlucht moet de luchtvaartmaatschappij u versnaperingen en, indien nodig, een verblijf en verplaatsing aanbieden.

2. Wat als mijn vlucht later deze week geschrapt wordt door een staking bij de luchtvaartmaatschappij?

Later deze week vinden er allicht nog vakbondsacties plaats bij Ryanair en Brussels Airlines. Dat verandert een en ander op het vlak van passagiersrechten. Volgens de Europese Passagiersverordening (de Europese verordening 261) hebt u in dat geval wél recht op een schadevergoeding bij annulering of aanzienlijke vertraging. Waarom? Omdat de sociale onrust dan wel degelijk onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij valt (in tegenstelling tot een staking die bij het personeel van de luchthaven plaatsvindt). De directie van de luchtvaartmaatschappij staat namelijk in voor de sociale vrede binnen haar eigen bedrijf.

3. Wat mag ik van zo’n schadevergoeding verwachten?

Als uw vlucht minder dan zeven dagen op voorhand wordt geannuleerd door problemen bij de luchtvaartmaatschappij, of als de vlucht ernstige vertraging oploopt, hebt u recht op een schadevergoeding. Voor korte vluchten (minder dan 1.500 kilometer) heeft u recht op 250 euro als uw vliegtuig minstens 2 uur te laat aankomt op zijn bestemming. Voor middellange vluchten (tussen 1.500 en 3.500 km) heeft u recht op een schadevergoeding van 400 euro vanaf 3 uur vertraging en voor lange vluchten (meer dan 3.500 km) op een bedrag van 600 euro bij een vertraging van minstens 4 uur.

4. Hoe vraag ik die schadevergoeding aan?

U moet de compensatie wel zelf aanvragen. Ze wordt nooit automatisch uitbetaald. Dat kan via e-mail of een aangetekend schrijven. Meer informatie voor de compensatieregeling bij Brussels Airlines vindt u hier, bij Ryanair kijkt u hier.