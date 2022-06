Podcast | Extreme droogte bedreigt Amerikaanse miljoenensteden

Ons land kampt met droge periodes, dat weet u. Het gaat in onze zomers steeds vaker over de lage grondwaterstand, regenputten en soms zelfs over een sproeiverbod. Maar hier valt wel negen keer zoveel regenwater als in pakweg Las Vegas of Phoenix, in Arizona. Daar is het alle hens aan dek om te voorkomen dat hele steden in het westen van Amerika zonder water vallen. Hoe gaan ze daar om met de steeds extremere droogte?





We spreken erover met collega Roeland Termote die net terug is van een rondreis in de regio. Hij sprak er onder meer met een boer die niet genoeg water meer krijgt om al zijn velden te besproeien. Hij moet lijdzaam toezien hoe de helft van zijn grond haast waardeloos wordt.

