Basiskamp Mount Everest moet weg van smeltende gletsjer

De Nepalese autoriteiten zijn van plan om het basiskamp aan de Mount Everest te verplaatsen. De Khumbu-gletsjer, waar het kamp zich bevindt, wordt door de opwarming van de aarde en de grote menselijke activiteit te onveilig.

Het kamp, dat tot 1.500 mensen tegelijk herbergt tijdens het klimseizoen van maart tot en met mei, bevindt zich op 5.364 meter. Het zou nu verhuisd worden naar een 200 tot 400 meter lager gelegen gebied. Daar zou niet het hele jaar ijs liggen, verklaarde een overheidsmedewerker aan de Britse openbare omroep BBC.

Zoals veel andere gletsjers in het Himalaya-gebied smelt de Khumbu-gletsjer aan sneltempo weg door de opwarming van de aarde. Onderzoekers van Leeds University berekenden dat er op het stuk nabij het basiskamp 1 meter per jaar verdwijnt.

Dat veroorzaakt meer rotsverschuivingen en beweging van smeltwater. Daardoor wordt de gletsjer instabiel. Een stroom in het midden van het basiskamp breidt zich snel uit, en bergbeklimmers stellen ook dat er ’s nachts steeds meer spleten en scheuren ontstaan in het ijs.

‘Als we ’s ochtends opstaan, hebben velen het beangstigende gevoel dat we ’s nachts in een van die scheuren hadden kunnen vallen. Het is redelijk riskant’, vertelde de Nepalese kolonel Kishor Adhikari aan BBC. Hij verbleef na het klimseizoen in het basiskamp voor een opruimactie. Regelmatig worden ook luide geluiden gehoord, afkomstig van bewegend ijs of van vallende rotsblokken.

4.000 liter urine per dag

Ook de aanwezigheid van zoveel mensen in het kamp speelt een rol. Zo wordt er elke dag zo’n 4.000 liter aan urine geloosd. Ook de kerosine en gas die gebruikt worden om mee te koken, hebben volgens de autoriteiten invloed op het smeltende ijs.

Wanneer de verhuizing plaatsvindt, is onduidelijk. Volgens experts zou het huidige basiskamp nog 3 tot 4 jaar veilig gebruikt kunnen worden, maar volgens de autoriteiten wordt het mogelijk al in 2024 verplaatst.