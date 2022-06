De Gentse politie heeft een proces-verbaal voor dierenmishandeling opgemaakt nadat er beelden waren opgedoken van jongeren die een vis uit het water van de Blaarmeersen haalden.

Op een chaotisch filmpje op Tiktok is te zien hoe een groep jongeren een grote vis uit de vijver van de Blaarmeersen haalt en optilt. Het beest wordt aan de kieuwen uit het water gehaald en in de lucht gestoken. Daarna is te zien hoe jongeren met de uit de kluiten gewassen vis van de glijbaan slieren. Van bewaking of redders is op de beelden geen spoor.

Het is niet duidelijk of de beelden dateren van vrijdag of zaterdag, maar ze doen sinds zaterdag de ronde op sociale media. De lokale politie van Gent kreeg de beelden ook te zien en maakte een proces-verbaal op wegens dierenmishandeling, zegt woordvoerder Matto Langeraert. ’De beelden zullen worden doorgegeven aan andere politiezones, met de vraag of ze personen kunnen identificeren.’