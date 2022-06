‘De man die de wolken meet’ uit collectie Jeroen Piqueur brengt bijna 348.000 euro op

Het kunstwerk ‘De man die de wolken meet’ van Jan Fabre is zondag geveild voor 348.000 euro. Dat maakte veilinghuis Auctim bekend. Het kunstwerk maakte deel uit van de persoonlijke kunst- en horlogecollectie van Jeroen Piqueur, de gevallen topman van de failliete bank Optima.

Jan Fabre werd vorige maand tot achttien maanden cel met uitstel veroordeeld wegens grensoverschrijdend gedrag binnen zijn gezelschap, maar dat hield niet tegen dat er veel belangstelling was voor het werk. Volgens veilingmeester Christophe Moyersoen bood een tiental kandidaten op tegen elkaar, nog ruim twee uur na de sluiting van de veiling om 19 uur.

Het werk uit 1998 was geschat op 300.000 à 400.000 euro. Er bestaan enkele tientallen versies van, die op verschillende internationale locaties een plek kregen. Uiteindelijk ging het werk de deur uit voor 348.000 euro. Moyersoen zegt ‘bijzonder tevreden’ te zijn.

Opbrengst naar schuldeisers

Een ander topstuk uit de collectie, ‘Quelqu’un’ van de Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon, werd geveild voor 62.500 euro, terwijl het geschat was op 40.000 à 60.000 euro. Het beeld ‘L’oiseau amoureux’ van de Frans-Amerikaanse Niki de Saint Phalle, dat getaxeerd was op 25.000 à 35.000 euro, werd verkocht voor 28.500 euro. ‘In totaal bracht de veiling ruim 500.000 euro op, terwijl de opbrengst op 485.000 euro was geschat. We zijn dus tevreden’, zegt Moyersoen.

De opbrengst van de collectie gaat naar de schuldeisers in het Optima-schandaal. Piqueur was de topman van de failliete Optima Bank en werd ook persoonlijk failliet verklaard. Hij werd al veroordeeld wegens grootschalige belastingfraude, maar hij is ook in de zaak rond het faillissement van Optima in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Of hij daarvoor effectief voor de rechter komt, moet nog blijken.