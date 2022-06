Meer miserie voor Macron: drie ministers niet verkozen

De Franse president Emmanuel Macron verloor zondag niet alleen zijn absolute meerderheid in het parlement, hij moet ook afscheid nemen van drie ministers. Ze raakten niet verkozen en moeten de regering na een maand alweer verlaten.

Het begon zondag meteen slecht voor de presidentiële meerderheid: in Guadeloupe werd staatssecretaris voor de Zee Justine Benin verslagen door de linkse kandidaat Christian Baptiste. ’s Avonds bleek dat ook minister van Volksgezondheid Brigitte Bourguignon in Pas-de-Calais was geklopt door haar rivale van het extreemrechtse Rassemblement National, Christine Engrand.

Om de miserie van Macron compleet te maken, bleek ook minister van Ecologische Overgang Amélie de Montchalin het in Essone niet gehaald te hebben tegen haar linkse tegenstander Jérôme Guedj. De Montchalin was ook al lid van de vorige regering en geldt als een van de rijzende sterren achter Macron.

Dat betekent dat kersvers premier Elisabeth Borne na iets meer dan een maand al een deel van haar team verliest. Volgens een ongeschreven regel, die Macron al in 2017 invoerde, moeten verliezende ministers de regering verlaten. De Franse president had ook voor deze verkiezingen dat voornemen nog eens herhaald. Borne zelf won haar duel in Normandië wel.

Nipt verkozen

Een aantal andere ministers werd trouwens slechts nipt verkozen. Clément Beaune (Europa) haalde het in het zevende arrondissement Parijs met enkele procentpunten van zijn Nupes-tegenstander Caroline Mécary. In het derde arrondissement van de hoofdstad werd dan weer een nipte overwinning genoteerd van Stanislas Guérini (Overheidsadministratie en -Transformatie).

Enkele hoge ambtenaren dicht bij Macron, onder wie parlementsvoorzitter Richard Ferrand, moesten ook het onderspit delven. Ook de fractieleider van Macrons partij LREM in het parlement, ex-minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, werd verslagen. Hij moest in de Alpes-de-Haute-Provence de duimen leggen tegen de linkse kandidaat Léo Walter.