61 jaar na de moord op Patrice Lumumba wordt in het Egmontpaleis in Brussel de tand van de premier overhandigd aan zijn nabestaanden. De tand is het enige overblijvende lichaamsdeel van de Congolese volksheld en van grote symbolische waarde.

Om 10 uur wordt de tand van de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba officieel overhandigd aan de zijn nabestaanden. Daarna volgt een pauze en starten de toespraken om 11 uur.

De overhandiging is van groot symbolisch belang. Het is het laatst overblijvende lichaamsdeel van de premier, die de Congolese vrijheidsstrijd heeft geleid. Het lichaam van Lumumba werd nooit gevonden. Gerard Soete, lid van de kolo­niale politie, zou zijn lichaam in stukken gesneden hebben en opgelost in een vat met 200 liter zwavelzuur. Ons land heeft zijn betrokkenheid bij de moord lang proberen te verdoezelen. Tot op vandaag zijn de omstandigheden van zijn dood, onder meer door een juridisch kluwen, nooit opgehelderd.