Oscarwinnende regisseur Paul Haggis opgepakt in Italië voor aanranding

Paul Haggis, die Oscars won met de films Million dollar baby en Crash, is in het zuiden van Italië opgepakt op verdenking van ‘ernstige’ seksuele aanranding van een jonge buitenlandse vrouw. Dat hebben Italiaanse persbureaus gemeld op basis van informatie van het parket.

De Canadese regisseur en producent - die in Italië is voor het filmfestival Allora Fest, dat dinsdag begint in de stad Ostuni in de provincie Brindisi - wordt ‘verdacht van de aanranding en zware mishandeling van een jonge buitenlandse vrouw’, citeren de agentschappen Ansa en AGI de openbare aanklager van Brindisi.

‘De verdachte zou de jonge vrouw, die hij enige tijd eerder had ontmoet, tot seksuele betrekkingen hebben gedwongen’, aldus het parket. Na een van de ontmoetingen moest de jonge vrouw medische verzorging krijgen, zegt het parket.

De 69-jarige Haggis ontkent de aantijgingen. ‘Doe zo snel mogelijk onderzoek, ik ben volledig onschuldig’, reageert hij via zijn Italiaanse advocaat volgens de agentschappen. Het filmfestival reageert geschokt en heeft Haggis uitgesloten van het festival.

De man werd eerder in de Verenigde Staten al beschuldigd van seksueel misbruik door vier vrouwen, twee van hen beweerden ook door Haggis verkracht te zijn. Het proces loopt nog omdat de zaak door de coronacrisis steeds is uitgesteld. Haggis heeft de feiten altijd ontkend.

Haggis raakte in het midden van de jaren 2000 bekend bij het grote publiek, nadat hij eerder scenario’s schreef voor televisiereeksen, toen hij de eerste scenarist werd die twee jaar na elkaar de Oscar voor de beste film won met Million dollar baby en Crash, waarvan hij ook de regisseur is.