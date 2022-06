Nationale actiedag: hinder bij openbaar vervoer, vakbonden verzamelen in Brussel

De vakbonden organiseren maandag een nationale actiedag om meer koopkracht te eisen. Daardoor is er hinder, vooral op het openbaar vervoer. Op Brussels Airport vertrekt geen enkele vlucht.

Doordat er op Brussels Airport meer veiligheidspersoneel staakt dan verwacht, besliste de luchthaven om alle vertrekkende vluchten maandag te schrappen. Er komen wel vluchten aan. ‘In de vertrekhal is het maandagochtend rustig, de meeste reizigers waren duidelijk goed op de hoogte dat ze vandaag niet naar de luchthaven moesten komen’, verklaarde een woordvoerster van de luchthaven maandagochtend aan persagentschap Belga.

De Lijn en de MIVB verwachtten een verstoorde dienstverlening. 60 procent van de bussen van De Lijn zal maandag rijden en bij de trams gaat het om 40 procent. Dat zegt Ine Pieters, woordvoerster van De Lijn. Het bedrijf raadt reizigers aan om nu al op de routeplanner, op de website of in de app te gaan kijken of hun bus of tram al dan niet rijdt. ‘Ritten die geschrapt worden, zijn er nu al te zien. Er zullen heel weinig andere ritten geschrapt worden, want chauffeurs die staken zijn verplicht dat te laten weten, en dat is ook gebeurd. Als er nu nog een bus of tram uitvalt, is dat omdat een chauffeur ziek geworden is.’ Op het Gentse stadsnet rijdt 60 procent van de bus en trams. In Antwerpen is dat 50 procent. Tot slot rijdt ook 40 procent van de kusttrams. Volgens de NMBS zou het treinverkeer best normaal lopen.

?? BUS 29, 34, 36, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95#mivb pic.twitter.com/swWpL1uKe5 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) June 20, 2022

Er wordt een betoging georganiseerd die om 11 uur vertrekt aan het Brusselse Noordstation. Daardoor zal er vooral in Brussel veel hinder zijn. Met de ­auto in de hoofdstad raken wordt lastig. ‘Er zijn helaas weinig alternatieven, omdat ook bij het openbaar vervoer actie wordt gevoerd’, zegt Ilse Van de keere van de Brusselse politie. ‘Blijf dus beter weg uit Brussel als je er niet moet zijn.’

In Brussel en Antwerpen is ook de afvalophaling niet verzekerd en zijn bij de stadsdiensten en de kinderopvang ­acties mogelijk. In Gent zijn er een aantal scholen gesloten.

De algemene boodschap van de bonden is de vraag naar meer koopkracht. Specifiek willen ze een afschaffing van de loonnormwet, die hen al langer een doorn in het oog is. Die wet legt een maximale loonsverhoging vast, gebaseerd op de verwachte loonevolutie bij onze belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat moet vermijden dat de Belgische lonen meer stijgen dan in die landen en dus een concurrentienadeel opleveren.