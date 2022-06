‘Close’ van Lukas Dhont wint hoofdprijs op filmfestival van Sydney

Filmregisseur Lukas Dhont blijft in de prijzen vallen. Hij won zondag met de film Close het filmfestival van Sydney met de hoofdprijs Beste film. Op het filmfestival van Cannes won hij eerder ook al met dezelfde prent de Cannes de Grand Prix, dat is de zilveren medaille.

Close vertelt het tragische verhaal van een bijzondere vriendschap tussen twee tienerjongens: de dertienjarige Léo en Rémi. Ze zijn al jarenlang vrienden tot een ondenkbare gebeurtenis hen scheidt. De film is intussen al aan honderd landen verkocht, waaronder de Verenigde Staten en een groot deel van Azië.

Het is nog maar de tweede film van Dhont. Met zijn langspeel­debuut Girl won de nu 31-jarige Dhont in Cannes de Camera D’Or voor beste debuutfilm in 2018.