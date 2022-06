Is het leven voor u duurder geworden dan voor een ander?

Verlies ik aan koopkracht?

Het is niet omdat uw inflatie laag is, dat u per se beter af bent. Hoe sterk uw koopkracht daalt, hangt af van de mate waarin u gecompenseerd wordt voor het duurdere leven. De meeste werknemers, gepensioneerden of uitkeringstrekkers genieten immers een automatische indexering van hun loon, pensioen of uitkering.

Door de index weegt de hoge inflatie veel minder door op het gezinsbudget. Als uw inflatie 9 procent bedraagt, maar uw loon stijgt door de indexering met 7 procent, dan verliest u ‘slechts’ een slordige 2 procent aan koopkracht.

Om lonen en uitkeringen te indexeren, wordt de afgevlakte gezondheidsindex gebruikt. Doordat diesel en benzine, alcohol en tabak niet verrekend worden, compenseert de gezondheidsindex niet de volledige inflatie.

Voor alle lonen en uitkeringen worden dezelfde cijfers gebruikt, en dus is ook de compensatie na verloop van tijd voor iedereen gelijk. Maar de timing kan wel verschillen. Bij sommige werknemers, bijvoorbeeld bankbedienden, vindt de indexering om de twee maanden plaats. Bij ambtenaren en sommige werknemers maken de lonen een sprongetje van 2 procent, telkens de gezondheidsindex ook met 2 procent is gestegen. Dat geldt ook voor pensioenen en uitkeringen. Voor een grote groep bedienden vindt de indexering maar één keer per jaar plaats, in januari. Bij een kleine groep werknemers wordt het loon helemaal niet geïndexeerd, en ook zelfstandigen zien hun inkomsten niet per se stijgen.

Deze grafiek geeft uw koopkrachtwinst- of verlies van het afgelopen jaar weer, afhankelijk van de timing van de indexering. Die is berekend op basis van uw persoonlijke inflatie.

Hoe groot is de voorlopige koopkrachtstijging of -daling bij een persoonlijke inflatie van % volgens type indexering?

Als de indexering van uw inkomsten lager ligt dan uw inflatie, dan boet u aan koopkracht in. Ligt de indexering hoger, dan gaat u er op vooruit ondanks de hoge inflatie. Het is dus beter om een iets hogere inflatie te hebben en te genieten van de index dan een iets lagere inflatie die niet gecompenseerd wordt.