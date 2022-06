Niet aangenaam, wel onvermijdelijk

Er gaat 5 miljard euro extra naar kanonnen, raketten, tanks en geweren. Dat is even slikken. De ­gevangenissen zijn nog steeds overbevolkt, stations raken niet afgebouwd en justitie kampt met een permanent gebrek aan middelen. In die omstandig­heden extra belastinggeld naar wapentuig kanaliseren, is niet evident. De voornemens van de regering hebben wel pas betrekking op 2030 en 2035. Tegen dan moet het deel van de nationale welvaart dat aan defensie wordt besteed, naar respectievelijk 1,54 en 2 procent zijn opgetrokken. Dat is nog ver weg. Maar anderzijds is de kans minimaal dat ­alle andere financiële noden van de overheid tegen dan zijn gelenigd. De voorwaarde dat de defensie-inspanning niet ten koste mag gaan van andere beleidsprioriteiten, lijkt dan ook bizar. Geld dat naar landsverdediging gaat, is geld dat niet naar onderwijs, zorg, milieubescherming of openbaar vervoer gaat. Zo simpel is dat.